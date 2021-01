28.01.2021 h 16:55 commenti

Guida a tutta velocità con un tasso di alcol quattro volte superiore al limite di legge

La polizia municipale ha fermato sul viale XVI Aprile una donna di 46 anni che stava guidando in stato di forte ebbrezza

Aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore alla norma la 46enne che ieri, 27 gennaio, è stata fermata da una pattuglia del reparto Territoriale della polizia municipale mentre sfrecciava sul viale XVI aprile, senza rallentare neppure quando ha imboccato la rotatoria con via delle Colombaie, rischiando di provocare un incidente.

Agli agenti è sembrato subito chiaro lo stato di ebbrezza della donna, risultata positiva prima alla prova con precursore alcolemico e poi a quella con l’etilometro, che ha dimostrato che aveva nel sangue un valore di alcool pari ad oltre quattro volte il limite di legge. E' stata quindi denunciata per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro immediato della patente di guida ed il sequestro amministrativo dell’autovettura. Oltre alla denuncia, è stata anche multata per aver percorso ad elevata velocità la rotatoria.