Fuga di gas in via Po, vigili del fuoco e tecnici al lavoro per tutta la notte. Strada chiusa al traffico

L’allarme è scattato intorno alle 23 di ieri sera. Solo all’alba individuato il punto della rete su cui intervenire. Rimosse tutte le auto in sosta. Operazione ancora in corso

Notte di apprensione in via Po, a Chiesanuova, per una Guga di gas da una tubazione della rete cittadina. Il forte odore che ha cominciato a diffondersi intorno alle 23 di ieri, mercoledì 19 agosto, ha fatto scattare l’allarme e numerose sono state le segnalazioni ai vigili del fuoco. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra del distaccamento di Montemurlo e il personale di Toscana Energia. La ricerca della perdita di gas è stata particolarmente difficoltosa. Per ore i tecnici hanno operato sulla rete fino a individuare, alle 5.30, il punto su cui intervenire. Per precauzione tutto il tratto di strada è stato chiuso al traffico dalle pattuglie della polizia municipale intervenute anche per far rimuovere i veicoli parcheggiati. All’interno della fognatura sono state individuate alcune sacche di gas che hanno complicato ulteriormente l’operazione di ripristino del guasto. Al momento il la oro dei vigili del fuoco e di Toscana Energia è ancora in corso.

