09.09.2021 h 10:12 commenti

Guerra tra i soci di Publiacqua, percorso a ostacoli verso la multiutility

Ieri per la terza volta i soci privati non si sono presentati in assemblea. Biffoni e Puggelli: "La parte pubblica proseguirà nel suo percorso"

Nuova puntata della guerra tra soci di Publiacqua sul progetto della multiutility. Il socio privato Acque blu fiorentine (Abf, con maggioranza Acea) che detiene il 40% del capitale sociale anche ieri, 8 settembre, per la terza volta, non si è presentato all'assemblea volta a modificare lo statuto della società in funzione del progetto multiutility. Erano presenti i soci pubblici Acqua Toscana (53,16%), Publiservizi (0,43%), e altre amministrazioni comunali per un totale del 54,922% delle azioni, non sufficienti a deliberare sulle modifiche statutarie che richiedono un quorum dei due terzi del capitale sociale. "Modifiche - spiega in un comunicato la parte pubblica della compagine - che sono a favore dei territori, degli utenti e della società; un percorso sul quale i Comuni avevano già più volte invitato Abf al confronto costruttivo".

Nonostante la sconfitta sul fronte giudiziario, con il Tribunale di Firenze che lo scorso 25 agosto ha respinto il ricorso per bloccare l'assemblea, Acque Blu Fiorentine quindi, non intende arrendersi. Il sindaco di Prato Matteo Biffoni chiarisce che il percorso verso la multiutility va comunque avanti: "Dispiace constatare che ad oggi questo dialogo non sia avvenuto - commenta Biffoni - e che vi sia un'evidente ostilità nei confronti di un progetto fondamentale per i nostri territori. Evidentemente Abf fa prevalere il suo solo interesse di socio privato invece che dell'intera Publiacqua. In ogni caso, la parte pubblica proseguirà con serenità nel suo percorso".

Lo segue a ruota il presidente della Provincia Francesco Puggelli: “È necessario rafforzare il controllo della comunità sull’acqua che è un bene comune: questo è il senso delle modifiche che abbiamo chiesto allo statuto di Publiacqua. L’assenza del dialogo - continua Puggelli - la mancata apertura e l’atteggiamento ostile della parte privata confermano che la parte privata ha a cuore soltanto il proprio interesse, in contraddizione con il principio chiaro e trasparente che l’acqua è un bene comune, principio che invece deve essere difeso. Noi sindaci siamo al tavolo per tutelare l’interesse dei cittadini e delle nostre comunità e continueremo a farlo nonostante tutto”.