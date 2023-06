31.05.2023 h 17:03 commenti

Guerra per il controllo della prostituzione d'alto bordo negli hotel: inflitte condanne per 23 anni

L'inchiesta risale al 2019. In seguito alle indagini sulla rissa in un camera di albergo, la Squadra mobile scoprì che due gruppi rivali si contendevano la gestione di giovani prostitute fatte arrivare in Italia con il visto turistico. La procura chiese e ottenne diversi arresti. Cinque imputati hanno scelto il rito abbreviato

Ragazze reclutate per diventare prostitute d'alto bordo a disposizione di facoltosi clienti. Un vorticoso giro di soldi quello messo in piedi in diversi alberghi di Prato – almeno sei, tutti a conduzione cinese – che ha contrapposto due bande interessate a controllare e gestire gli affari. Oggi, mercoledì 31 maggio, il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato, Marco Malerba, ha inflitto complessivamente 23 anni di reclusione ai cinque imputati cinesi che hanno scelto il rito abbreviato, accusati a vario titolo di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, favoreggiamento della permanenza di clandestini in Italia,estorsione.La pena più alta – 6 anni – è stata pronunciata per Zhou Ji Li, chiamato a rispondere di estorsione. Pene più basse per gli altri cinesi imputati di aver dato vita al giro di prostituzione in diversi alberghi di Prato: 5 anni e 8 mesi a Yang Zhonchuan alias Achun (avvocato Bertei), 5 anni e 4 mesi a Cai Xiang Bing alias Hesan il Monaco (avvocato Veltri), 4 anni e 4 mesi a Wang Shiyou alias Lao Biao, 1 anno e 6 mesi a Hu Shanshan detta SanZhi (avvocato Bertei). Il giudice ha anche disposto per tutti, con l'eccezione di Hu Shanshan, l'espulsione dall'Italia.L'inchiesta, coordinata dagli allora sostituti Gestri e Mocetti, risale all'estate del 2019 ( leggi ). Sei persone finirono in carcere. Le indagini della Squadra mobile che all'epoca era guidata dal dottor Aurilia, portarono a galla una guerra tra bande per il controllo della prostituzione. Una guerra vera e propria con intimidazioni ed estorsioni. I gruppi rivali si contendevano la gestione di ragazze fatte arrivare in Italia con il visto turistico e sistemate in hotel a conduzione cinese. Prostituzione di lusso con prezzi – spiegarono gli investigatori – che variavano tra 500 euro per una notte e 150 euro per una singola prestazione.Il lavoro degli inquirenti prese il via dopo una rissa con tanto di manganelli e coltelli in una stanza del Wall Art, in viale della Repubblica: in quella occasione la polizia identificò sette persone e anche dallo spessore criminale di un paio di loro, intuì che non si era trattato di un 'normale' litigio.La procura, all'indomani degli arresti, parlò di fatti “particolarmente gravi” in un quadro di attività economiche illecite sottoposte a controllo anche in maniera violenta e da parte di personaggi chiamati appositamente per regolarle”. In effetti, gli inquirenti appurarono che il blitz nella stanza di hotel e la pressione fatta su alcuni componenti della banda rivale per costringerli a pagare una sorta di pizzo, avevano visto la partecipazione di persone note nella comunità cinese, con pregressi criminali di rilievo e precedenti pesanti condanne.Nello stesso procedimento anche un capitolo relativo ad una truffa sulla vendita di vino: frode nel commercio di vino, vendita di prodotti con segni mendaci e ricettazione i capi di imputazione.Rinviate a giudizio due persone accusate di aver contraffatto e alterato le indicazione geografiche e le denominazioni dei vini spacciandoli per pregiati. Le bottiglie, confezionate allo scopo, venivano poi smerciate a cinesi che a loro volta le rivendevano a prezzi superiori al reale valore del contenuto.