25.03.2019

Guerra del gas, in tribunale la difesa di Abati: "Azione del Comune di Prato contro natura"

Ieri, davanti al collegio giudicante del tribunale presieduto dal giudice De Luca, nuova udienza del processo sulla gara del gas che nel 2010 ha contrapposto Estra e l'amministrazione comunale. Cinque gli imputati accusati di turbativa d'asta, abuso d'ufficio e abuso di posizione dominante

“Quella del Comune di Prato è stata un'azione contro natura”. Non ha usato mezzi termini Paolo Abati, direttore generale di Estra imputato con altri quattro tra amministratori e dirigenti del Gruppo nel processo sulla 'guerra del gas', per definire la scelta di mettere a gara il servizio di distribuzione fatta nel 2010 dall'allora Giunta di centrodestra guidata dal sindaco Roberto Cenni. Non ha risparmiato critiche Abati che ha rivendicato con forza la determinazione della società di non fornire i dati che con insistenza il Comune chiedeva per costruire il bando di gara. “Era intollerabile per noi – ha detto rispondendo ieri, lunedì 25 marzo, alle domande del pubblico ministero Lorenzo Gestri – la non riconoscenza di una grande esperienza valutata così da più parti. Un'esperienza, un modello, una gestione portati come esempio in tutta Italia”. Una difesa accaloratissima della capacità e della finalità dell'interesse pubblico perseguito da Estra. Una deposizione lunga più di un'ora interrotta dalle schermaglie – per usare un termine gentile – tra il pm e l'avvocato di Abati, Alberto Rocca.Turbativa d'asta, abuso d'ufficio e abuso di posizione dominante le accuse mosse nei confronti di tutti gli imputati: insieme ad Abati, l'ex amministratore unico di Consiag Luciano Baggiani – tutti e due sono difesi dall'avvocato Rocca – il legale rappresentante di Estra Reti Paolo Quercioli difeso dall'avvocato Lucibello, i dirigenti Alessandro Puccetti, assistito dall'avvocato Denaro, e Cesare Calistri, difeso dall'avvocato Cipriani (nel processo il Comune è parte civile con l'avvocato Tognini, Estra e Consiag sono responsabili civili con gli avvocati Bellagamba e Giunti).Secondo la tesi della procura, tutti e cinque gli imputati hanno la colpa di aver ritardato la trasmissione dei dati che servivano all'amministrazione comunale per affidare al libero mercato il servizio di distribuzione del gas.Un anno e mezzo da quando il Comune chiese i dati relativi alle reti a quando li ottenne, dalla primavera del 2010 a novembre del 2011; cinque anni la durata complessiva di tutto il procedimento di gara fino all'aggiudicazione definitiva a Toscana Energia. Un lasso di tempo lunghissimo intervallato dalle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato e dall'intervento dell'Antitrust che presentò una multa di 276mila euro a Estra riconoscendo l'abuso di posizione dominante.“Quando l'azienda prese la decisione di non trasmettere i dati – ha ricordato Abati – furono valutate tutte le tesi. L'indirizzo fu abbastanza chiaro da subito e si basava su peculiarità del profilo normativo e del contesto in cui si svolgeva la gara. Non c'è mai stata una inversione, è sempre stato no, l'azienda è sempre stata ferma sulla decisione di non fornire al Comune quanto richiesto”. Immediata la contestazione del pm: “Una testimone, avvocato delmvostro ufficio legale, ha detto invece che l'azienda cambiò direzione, che in un primo momento l'idea era di dare qualche dato ma che poi l'intervento dei colleghi della distribuzione mutò quello scenario”.Stizzito Abati: “No, non è così. Ci fu una riunione a cui presero parte anche alcuni legali e che servì a valutare i pro e i contro, a esaminare gli elementi a sostegno e non a sostegno di una scelta e dell'altra. Era importante avere il maggior peso possibile degli avvocati che ci dicevano che la scelta di non trasmettere i dati era plausibile, sostenibile e difendibile. Ero convinto allora e sono convinto oggi tanto che qualche organo di giudizio disse che avevamo ragione noi”. Una risposta articolata più volte per dire al pm che la tesi del suo ufficio secondo la quale i dati furono tenuti chiusi in un cassetto anche di fronte al parere opposto di qualche avvocato, è sempre stata sbagliata.“Penso di saperne di più della teste che afferma il contrario” le parole di Abati. “Lei è imputato e non è certo più credibile di un testimone” la risposta piccata di Gestri.L'udienza ha ripercorso i mesi, anzi gli anni delle tensioni tra il Comune di Prato e Estra-Consiag. Il pm non ha mai mollato la presa, ha insistito convintamente sulla propria tesi d'accusa. Dall'altra parte un imputato altrettanto convinto di aver agito correttamente. “Che il Comune potesse fare la gara è certo – le parole di Abati – come è certo che ci fosse una dottrina che diceva sì e una che diceva no, come è vero che ci sono state sentenze contrastanti. Il terreno giuridico, insomma, non era così limpido”.Il punto è stato cercare di capire perché Estra complicò la strada del Comune di Prato verso la gara visto che la scelta era legittima. Un punto non del tutto chiarito anche a causa di una normativa tortuosa: “La legislazione sulle gare del gas è difficile da interpretare e da applicare: ha portato noi ad essere imputati in questo processo, ha portato tanto lavoro nelle aule dei Tar e negli altri tribunali di questo Paese”.“Ma quanto ci rimetteva l'azienda che allora contava su circa 70mila contatori a Prato”? ha chiesto il pubblico ministero. Risposta di Paolo Abati: “Ci abbiamo rimesso sul conto economico perché si è ridotto il margine operativo lordo, ci abbiamo guadagnato da un punto di vista patrimoniale perché abbiamo incassato un ristoro immediato. Ma vede, i soldi non sono tutto, ci sono altri valori: le maestranze, il lavoro, fare quello che l'azienda fa da sempre sul territorio, il rapporto con i concittadini, la qualità, l'economicità e la funzionalità del servizio e la sicurezza dell'impianto nella gestione di una rete interconnessa come era quella a cui apparteneva anche Prato”.