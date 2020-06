19.06.2020 h 15:45 commenti

Guerra del gas, il pm: "Reati prescritti ma gli imputati sono colpevoli: il processo lo ha dimostrato"

A più di quattro anni e mezzo dalla prima udienza, è arrivato il giorno della discussione sulla 'guerra del gas' che ha opposto Comune e Estra Consiag. "Non ci sono spazi per l'assoluzione - le parole dell'accusa - il tribunale deve dire che i fatti sono improcedibili per prescrizione". Le difese: "Non ci sono colpevoli in questo processo ma solo persone che hanno avuto gravi danni di immagine, alla carriera e alla posizione personale". Sentenza dopo l'estate

nadia tarantino

“Il fatto che i reati siano prescritti non significa che non siano stati commessi. Questo processo ha dimostrato la responsabilità degli imputati che hanno fatto di tutto per ritardare la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas allo scopo di conservare la posizione di monopolio. La sentenza, dunque, non può che dichiarare la prescrizione perché non ci sono spazi per l'assoluzione”. Si è aperta e si è chiusa con queste parole la requisitoria del pubblico ministero Lorenzo Gestri che oggi, venerdì 19 giugno, a sei anni dalla richiesta di rinvio a giudizio e ad oltre quattro e mezzo dalla prima udienza, ha chiesto al tribunale di Prato di pronunciare verdetto di prescrizione per tutti gli imputati del processo sulla cosiddetta 'guerra del gas' che dal 2010 ha contrapposto Estra e Consiag al Comune di Prato allora guidato dal primo (e unico) governo di centrodestra della città. In cinque sono accusati di turbativa d'asta, abuso d'ufficio e abuso di posizione dominante: il direttore generale di Estra Paolo Abati e il presidente dell'assemblea dei soci di Consiag Luciano Baggiani (avvocato Rocca), i dirigenti di EstraReti Paolo Quercioli, Cesare Calistri e Alessandro Puccetti (avvocati Lucibello, Cipriani, Denaro). Solo due le arringhe, quelle dei difensori di Quercioli e Calistri che, smontando la tesi accusatoria, hanno chiesto l'assoluzione. Gli interventi degli altri difensori e la sentenza sono stati rinviati all'11 settembre (nessuno ha rinunciato alla prescrizione).“Gli imputati – ha detto il pm ripercorrendo la complessa vicenda – hanno impedito e turbato il regolare svolgimento della gara deliberata dal Comune a maggio 2010. Hanno intenzionalmente ritardato la trasmissione degli atti indispensabili a indire la gara e lo hanno fatto con giustificazioni pretestuose come, per esempio, l'indivisibilità della rete e la disaggregazione dei dati, e con il ricorso strumentale ad azioni giudiziarie che sì rientravano nella disponibilità degli imputati che però le hanno usate non per farsi le proprie ragioni quanto per guadagnare tempo. La prospettiva era quella di un possibile cambiamento del contesto politico e normativo che avrebbero potuto determinare uno scenario diverso e di vantaggio per gli interessi economici dell'impresa”.Gestri ha insistito per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, anche residuale, sulla legittimità della gara: “Il Comune si affrettò a percorrere la via della liberalizzazione del servizio perché da lì a poco (siamo ad aprile 2010, la Giunta Cenni era in carica da un anno ndr) sarebbero stati definiti gli ambiti che non avrebbero consentito una gestione del servizio divisa per confine comunale. Estra e Consiag sapevano bene che la gara si poteva fare nei termini in cui fu indetta e che il Comune agiva nella piena legittimità dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, eppure fecero di tutto per sviare la regolare procedura”. Il pm, come poi anche gli avvocati difensori, hanno elencato i passaggi della giustizia amministrativa – il Tar che dette ragione all'azienda e il Consiglio di Stato che ribaltò la sentenza ordinando di trasmettere i dati – e tutta la corrispondenza tra Estra e Consiag e il Comune così come le e-mail circolate all'interno dell'azienda che – secondo la lettura dell'accusa - “dimostrano senza ombra di dubbio il dolo, la volontà, la consapevolezza di voler intralciare il cammino della gara al solo scopo di perseguire pure finalità di interesse economico che sono proprie della massimizzazione del profitto secondo la logica imprenditoriale”.Accusa e difesa hanno ricostruito cosa accadde dal giorno in cui l'assessore Filippo Bernocchi scrisse all'azienda per chiedere i dati utili a preparare la gara per la liberalizzazione del servizio. “Una colpevole resistenza” per l'accusa, “il legittimo tentativo di verificare se la decisione del Comune fosse legittima in un momento di imminenti cambiamenti della normativa” per le difese che non hanno mancato di sottolineare il "grave danno di immagine, alla carriera e alla posizione personale patito dagli imputati".Gestri ha consolidato la sua tesi richiamando una serie di pareri e chiarimenti, noti anche all'azienda, che sostenevano che quello che l'ente pubblico stava facendo quello che poteva fare:“E' chiarissimo che quel ritardo si è tradotto per Estra Consiag nell'allungamento della gestione del servizio con il conseguente mantenimento dei guadagni”.Gli avvocati Lucibello e Cipriani hanno rimarcato che la Corte dei Conti, a cui il Comune chiese che gli imputati venissero condannati a pagare un risarcimento di 10 milioni per il danno provocato alle casse pubbliche dal ritardo della gara, non solo ha respinto la pretesa ma ha anche detto che l'ente ha percepito in quel lasso di tempo più risorse di quante ne avrebbe incamerate con la nuova gestione”.Il pubblico ministero ha insistito: “Si è trattato di una condotta grave, frutto di un accordo criminoso tra gli imputati che ha fuorviato lo svolgimento regolare di una procedura ad evidenza pubblica procurando all'azienda un ingiusto vantaggio patrimoniale”.