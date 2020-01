15.01.2020 h 11:40 commenti

Guerra del gas, cancellata la maximulta da 276mila euro dell'Antitrust ad Estra

Il Consiglio di Stato ha ritenuto le azioni dell'azienda non abuso di posizione dominante ma tutela del proprio patrimonio. La sentenza è destinata ad avere riflessi sul processo penale in corso al tribunale di Prato

nadia tarantino

Non ci fu abuso di posizione dominante ma solo la tutela del proprio patrimonio e, riconoscendo questa ragione, il Consiglio di Stato ha annullato la maximulta di 276mila e rotti euro che l'Antitrust contestò nel 2012 a Estra e Estra Reti gas nell'ambito della cosiddetta 'guerra del gas' che contrapponeva il Comune di Prato, guidato dall'allora Giunta di centrodestra del sindaco Cenni, e il colosso del gas formato anche dalla partecipata Consiag. Gara poi vinta da Toscana Energia.E' andato in gol il secondo tentativo degli avvocati di Estra (Luigi Giuri e Federico Sorrentino) e Estra Reti gas (Leonardo Masi e Vincenzo Cerulli Irelli) dopo il primo davanti al Tar del Lazio che aveva solo riformato il provvedimento dell'Antitrust riducendo l'importo della sanzione. Ora il Consiglio di Stato quella sanzione l'ha cancellata del tutto e la sentenza è destinata ad avere riflessi sul processo penale, attualmente in corso davanti al tribunale di Prato, a carico del direttore generale di Estra Paolo Abati, dell'ex amministratore unico di Consiag Luciano Baggiani, dell'ex legale rappresentante di Estra Reti Paolo Quercioli, dell'ex dirigente Alessandro Puccetti e del dipendente Cesare Calistri; tutti sono accusati di turbativa d'asta, abuso d'ufficio e, appunto, abuso di posizione dominante, vale a dire il profilo escluso dalla giustizia amministrativa.Il Consiglio di Stato ha esaminato e valutato il comportamento di Estra e di Estra Reti gas rispetto alle richieste del Comune di Prato di mettere a disposizione tutti i dati necessari ad indire la gara per il servizio di distribuzione del gas fino ad allora sempre gestito da Consiag. I dati arrivarono sì ma, come con forza sostenuto dall'amministrazione comunale, “in ritardo e perciò con un danno alle casse pubbliche”. Non fu così secondo i giudici amministrativi che, con la loro sentenza definitiva, hanno escluso la connessione tra quel comportamento e l'abuso della posizione dominante, qualificandolo piuttosto come la legittima volontà di difendere il patrimonio aziendale. “Le società interessate – scrive il Consiglio di Stato – dubitavano della legittimità della decisione del Comune di indire la gara limitatamente al territorio di Prato e hanno reagito impugnando al Tar gli atti in cui tale decisione si era espressa, non consegnando le informazioni richieste”. I giudici amministrativi sottolineano anche che fino a quando non è intervenuta una sentenza a favore del Comune, il diniego della società doveva considerarsi lecito. Infine, nella sentenza si legge che “le motivazione che hanno spinto il Comune di Prato alla gara limitata al proprio territorio si identificano, sia oggettivamente che soggettivamente, con la volontà di massimizzare i propri introiti, intento in sé del tutto lecito, ma all'evidenza diverso da quello di assicurare ai propri cittadini un servizio a prezzi più convenienti”.