12.10.2021 h 09:22 commenti

Guasto elettrico lungo la Direttissima, treni annullati

Ancora disagi sulla linea Prato Bologna. Alle 7,30 i treni in partenza da Prato sono stati annullati, mentre i passeggeri che si trovavano nelle stazioni intermedie sono stati trasferiti sugli autobus

Direttissima ancora bloccata per un guasto elettrico. Oggi 12 ottobre alle 6,20 tutti i treni in partenza sono stati annullati, mentre i passeggeri rimasti bloccati fra le stazioni di Prato e Vernio sono stati trasferiti sugli autobus che poi, con un ritardo di oltre novanta minuti, sono arrivati a destinazione.

Il guasto è stato riparato alle 8,52, ma va considerato che dalle 9 fino alle 16 tutti i treni sono sospesi per consentire i lavori all' interno della galleria che separa la Toscana dall'Emilia.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus