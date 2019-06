26.06.2019 h 10:20 commenti

Guasto alla centrale di potabilizzazione, rubinetti a secco in diverse zone di Carmignano

I tecnici di Publiacqua sono immediatamente intervenuti ma il guasto è stato risolto alle 12. Posizione tre autobotti in attesa del ritorno alla normalità

Nella mattina di oggi, mercoledì 26 giugno, si è verificato un guasto alla centrale di potabilizzazione della Casa Rossa che serve il Comune di Carmignano. I tecnici di Publiacqua sono già intervenuti per i lavori di riparazione ma l’entità del guasto è tale da far presumere tempi non brevi per la rimessa in marcia dell’impianto stesso. A causa di questo problema nelle prossime ore si verificheranno quindi forti abbassamenti di pressione e diffuse mancanze d’acqua in tutto il territorio comunale con particolare riferimento al capoluogo ed alle frazioni alte ma anche alla zona di Seano. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto potrà creare loro.

Alle 12 il guasto è stato risolto. La prima località dove l’approvvigionamento tornerà alla normalità sarà Seano. Seguiranno poi nel corso del pomeriggio le frazioni più alte del Comune, il Capoluogo e successivamente Comeana. Per ridurre al minimo i disagi provocati da questo guasto i nostri tecnici stanno posizionando tre autobotti: una nel parcheggio vicino alla “Pista Rossa” a Seano, una in Piazza Vittorio Emanuele II nel capoluogo e l’ultima, che arriverà nel pomeriggio, nel parcheggio di via Don Domenico Mazzoni a Comeana.

