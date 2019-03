25.03.2019 h 12:28 commenti

Guardie zoofile in un capannone del Macrolotto: denunciato il proprietario per maltrattamento animali

Ennesimo provvedimento a carico di un cittadino cinese. Il presidente di Earth Prato accusa: "Zone della città totalmente fuori controllo, dove i diritti degli animali vengono sistematicamente calpestati"

Ancora un intervento delle guardie zoofile Earth che hanno denunciato un cittadino cinese accusato di maltrattamento di cani.

L'intervento è avvenuto durante un pattugliamento in zona Macrolotto. Le guardie zoofile si sono imbattute in un cane di razza Spitz che correva libero in mezzo alla strada. Recuperato e messo in sicurezza, grazie alla lettura del microchip sono risalite al proprietario, un cittadino di nazionalità cinese a cui è stato subito riconsegnato.

Ma una volta arrivate davanti al capannone per restituire l’animale, le guardie si sono rese conto che qualcosa non andava. Appena il proprietario apriva la porta, usciva correndo un secondo cane che è stato acciuffato prima che potesse attraversare la strada. Intanto, all’interno del capannone, alcune persone stavano cercando di occultare qualcosa dentro ad una scarpiera.

Le guardie a quel punto hanno intimato alle persone di aprire la scarpiera: al suo interno era nascosto un cucciolo di Barboncino di circa 3 mesi, privo di microchip e documenti. Nel capannone era presente anche una femmina di Barboncino di circa 2 anni, madre del piccolo cucciolo, anch’essa priva di documenti comprovanti l’iscrizione all’anagrafe canina e con un microchip non identificabile. Inoltre, l’esemplare aveva subito una totale amputazione della coda ed il proprietario era sprovvisto della documentazione medica. Cosi è scattata la denuncia per maltrattamento di animali.

"Ci sono zone della città totalmente fuori controllo - dice Cristiano Giannessi, presidente di Earth Prato - dove, alcuni individui, fanno degli animali ciò che vogliono ignorando completamente leggi e regolamenti. In queste zone il concetto di legalità è constantemente calpestato ed è totalmente assente la sensibilità nei confronti degli animali, utilizzati spesso come veri e propri antifurti o, ancora peggio, come soggetti da riproduzione, detenuti in piccole gabbie, privi spesso di microchip e documenti di identificazione originando, oltre che alla sofferenza, un commercio di animali totalmente fuori controllo".