Guardie giurate accusate di omicidio preterintenzionale, inchiesta a un passo dalla chiusura

Due ricostruzioni contrastanti per la morte del sessantenne che accusò le due guardie in servizio all'ospedale di Prato di averlo picchiato: da una parte quella dei consulenti della procura, dall'altra quella dei periti del tribunale. I due indagati convocati dal sostituto Cosci per l'interrogatorio

Un supertestimone e una perizia collegiale che attribuirebbe ad un pestaggio la causa della morte, il 14 ottobre 2018, del sessantenne che un anno prima aveva denunciato due guardie giurate in servizio all'ospedale di Prato accusandole di averlo picchiato. Sono i due elementi sui quali il sostituto Valentina Cosci poggia l'inchiesta che sarebbe a un passo dalla chiusura e che vede indagate per omicidio preterintenzionale le due guardie intervenute la sera del 4 ottobre 2017 al pronto soccorso dove la vittima si era presentata chiedendo di essere visitata. Una visita che non ci fu mai perché l'uomo fu trovato a terra, in un lago di sangue. Poche ore dopo fu colpito da tetraplegia, condizione nella quale è rimasto fino al decesso.

La condizione di infermità, secondo il consulente incaricato dal sostituto Cosci, poteva essere per un cinquanta per cento conseguenza della caduta provocata dall'intervento contestato alle guardie e per un altro cinquanta per cento l'evoluzione di un processo infettivo dovuto alle pregresse condizioni di salute della vittima.

Una ricostruzione smontata dai tre periti nominati dal giudice delle indagini preliminari Francesca Scarlatti che, nei giorni scorsi, durante l'incidente probatorio, hanno riferito l'esito dell'autopsia sulla vittima sostenendo che a determinare la tetraplegia prima e la morte poi sarebbero state le percosse, quelle percosse che la procura imputa agli indagati. Le due guardie giurate, difese dagli avvocati Giuseppe Nicolosi, Michela De Luca e Antonio Cozza, sono state convocate in procura per essere interrogate. Subito dopo essere state iscritte sul registro delle notizie di reato, tutte e due scelsero di avvalersi della facoltà di non rispondere quando furono chiamate dal magistrato.

Tra i periti del giudice c'è anche uno dei consulenti del caso Cucchi, il neurologo Vittorio Fineschi. Insieme ai colleghi ha eseguito l'autopsia e ha escluso che il decesso del sessantenne sia stato provocato dall'acuirsi di una infezione legata ai problemi di salute che già c'erano. A causare la morte, secondo il collegio dei periti, sarebbero state lesioni compatibili con un trauma e, nello specifico, con le percosse che vengono addebitate alle due guardie. La perizia avrebbe inoltre stabilito la compatibilità tra le lesioni facciali e l'impatto con un corpo contundente, escludendo tra questi il pavimento.

Una ricostruzione che corrisponderebbe, secondo il convincimento della procura, con le dichiarazioni del supertestimone, una dottoressa che la sera del presunto pestaggio era di turno al pronto soccorso. La donna ha raccontato agli investigatori di aver visto una delle guardie alzare di peso il sessantenne e spingerlo a terra. Rientrata nella sua stanza – sempre stando alle dichiarazioni – sarebbe uscita dopo pochissimi minuti e avrebbe trovato la vittima in una pozza di sangue e nelle vicinanze le due guardie. Immediata la telefonata alla polizia. La difesa degli indagati punta sul fatto che non si tratta della testimonianza di chi ha visto ma di chi ha assistito solo all'antefatto e ha dedotto che fossero stati i due vigilanti a picchiare l'uomo.

La vittima, qualche mese prima del decesso, fu sentita in sede di incidente probatorio e raccontò la sua versione dell'accaduto parlando, pare, di un numero imprecisato di persone in divisa che avrebbero assistito all'aggressione e di un numero indefinito di colpi assestati in pieno viso facendo, sembra, anche riferimento ad un paio di occhiali che nonostante tutto non si rompevano. “Una ricostruzione questa – spiega l'avvocato Nicolosi – che non ha trovato riscontro né da parte della supertestimone che ha soccorso l'uomo, né da parte del consulente del pubblico ministero, né da parte dei periti del tribunale che mai hanno riscontrato segni di percosse sulla vittima. E' indubbio che l'uomo non sia stato in grado né di riconoscere i suoi aggressori né di riferire cosa è accaduto perché la verità è che nessuno lo ha mai picchiato”.

Quanto alla ricostruzione dell'accaduto, la difesa degli indagati ritiene più attendibile la dinamica dei fatti rappresentata dal consulente del sostituto procuratore Cosci che esclude il nesso causale tra la caduta e la tetraplegia e rileva una possibile attinenza tra le fratture riscontrate sull'uomo e l'impatto con un corpo contundente come il pavimento. Una dinamica confermata anche dai consulenti nominati dai difensori che a breve depositeranno la loro relazione.

La famiglia della vittima è assistita dall'avvocato Manuele Ciappi.



