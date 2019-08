24.08.2019 h 18:39 commenti

Guardia medica "bloccata" e minacciata da pazienti che non vogliono pagare il ticket, denunciati

Si tratta di due cinesi che pretendevano un'iniezione senza pagare la prestazione nonostante siano residenti in Veneto.

Sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio i due cinesi che oggi, 24 agosto, hanno creato il caos negli ambulatori della guardia medica al vecchio ospedale in via Cavour bloccando di fatto le attività per oltre 30 minuti. A infiammare gli animi dei due orientali la richiesta di pagamento della prestazione che il medico gli ha rivolto poichè sono residenti fuori regione. Per ristabilire la calma è stato necessario far intervenire prima le guardie giurate della Securitas metronette e poi la polizia.

L'allarme è scattato attorno alle 14:30 quando i due cinesi si sono presentati alla guardia medica per farsi fare una puntura. Constatando che entrambi risultano residenti in Veneto, il personale ha richiesto il pagamento del ticket prima di procedere con la medicazione. Nessuna spiegazione è servita a calmarli e anzi i due hanno iniziato a inveire contro il medico minacciandolo di denuncia. La Securitas metronotte è riuscita a far abbassare i toni ma non a far uscire dall'ambulatorio i due che hanno continuato a pretendere la puntura. E' scattata quindi la chiamata al 113 che ha inviato sul posto più pattuglie. I cinesi sono stati fatti uscire dalla struttura e denunciati a piede libero.