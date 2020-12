21.12.2020 h 12:46 commenti

Guardia giurata perde il lavoro dopo essere stato trovato con uno spinello, ma Tar e Consiglio di Stato gli danno ragione

Dopo essere stato sorpreso a fumare lo spinello, all'uomo furono tolte le armi e il porto di pistola con la conseguente perdita della fonte di reddito per sé e per la famiglia

Lo spinello che era stato sorpreso a fumare gli era costato la licenza di porto di pistola e, di conseguenza, il posto di lavoro. Una punizione, quella applicata dalla prefettura, ritenuta troppo severa da una guardia giurata pratese a cui il Consiglio di Stato ha dato ragione restituendogli il documento necessario per tornare ad indossare la divisa. All'uomo, assistito dall'avvocato Cino Benelli, era stato vietato di detenere armi e munizioni di ogni genere e intimato di consegnare tutto alla questura. Il divieto aveva poi avuto riflessi sulla possibilità di continuare a fare la guarda giurata dal momento che ciò aveva comportato la bocciatura dell'istanza per il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola.

Il Tar, a cui l'uomo si era rivolto per far decadere il divieto e ottenere la nomina di guardia giurata e l'indispensabile licenza per il porto dell'arma, gli aveva riconosciuto le motivazioni presentate ma la prefettura non si era arresa proponendo appello cautelare al Consiglio di Stato. Che si è espresso confermando quanto già stabilito in primo grado. “Dall'impugnato diniego – si legge nella sentenza – deriva all'uomo un danno irreparabile connesso alla perdita della fonte di sostentamento per sé e per la propria famiglia, mentre l'episodio che ha dato luogo al decreto prefettizio non è recente, con la conseguenza che in sede di comparazione della situazione rappresentata dalla prefettura e dalla guardia giurata può essere data prevalenza a quella di quest'ultimo”.



Edizioni locali collegate: Prato

