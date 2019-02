08.02.2019 h 20:56 commenti

Gualchiera di Coiano nella classifica "I luoghi del cuore". Ora la sperimentazione di una turbina

Settemila firme per salvare la struttura e la possibilità di presentare un progetto per finanziare una parte dei lavori di ristrutturazione. Intanto sta per essere messa in funzione una prima sperimentazione per dare acqua alle gore di Prato

Settemila firme e 51esimo posto nella classifica dei “I Luoghi del cuore del Fai” per la Gualchiera di Coiano. Un posizionamento non altissimo che, però, permette all’Associazione Salviamo la Gualchiera di Coiano di chiedere un finanziamento per la copertura della parte in cui sono custoditi i vecchi macchinari. Il regolamento del Fai, infatti, stabilisce che oltre le duemila firme ottenute è possibile essere inseriti in una graduatoria per i contributi economici.

“Siamo comunque soddisfatti – ha spiegato il presidente Roberto Dei – ora presenteremo il progetto con la collaborazione dell’amministrazione comunale che ha sostenuto l’iniziativa”. A contribuire nella raccolta delle firme anche l’istituto Marconi che ne ha consegnate mille fra quelle di studenti, genitori e insegnanti.

“Nell’attesa di iniziare i lavori di risistemazione – continua Dei - stiamo portando avanti la sperimentazione per una miniturbina proprio in questo luogo. Se funzionerà, la portata sperimentale è di 3 kilowattori, potremo ampliare e utilizzarla per ridare vita alle antiche gore utilizzando energia pulita e rinnovabile”.



