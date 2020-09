21.09.2020 h 10:57 commenti

Gualchiera di Coiano, al via le operazioni di bonifica dell'amianto. Nuovo passo verso il recupero

Le operazioni consisteranno nella sostituzione della copertura con pannelli di lamiera grecata e nella rimozione dei serbatoi e dei manufatti

Sono previste per oggi, lunedì 21, e per le prime ore di domani, martedì 22 settembre, le operazioni di bonifica dell'amianto alla Gualchiera di Coiano. Continua così il progetto di recupero della struttura, dopo i lavori di messa in sicurezza e i puntellamenti. Oltre alle lastre di amianto che compongono la copertura sono stati trovati vecchi serbatoi e manufatti del materiale cancerogeno durante le operazioni di taglio e pulizia dalla vegetazione che circonda la Gualchiera.

"Per l'amministrazione di Prato - si legge in un nota del Comune - la riqualificazione della Gualchiera è un obiettivo molto importante dato che quel luogo rappresenta un simbolo estremamente concreto della infrastruttura gorile e dell'uso delle acque che ha caratterizzato e caratterizza la nostra città. Il lavoro fatto in questi anni con l'associazione dei cittadini e con i volontari è la base per garantire una progetto di ristrutturazione che prevede la finalizzazione degli spazi della Gualchiera per un uso quotidiano di cittadini e visitatori".

Le operazioni di bonifica consisteranno nella sostituzione della copertura con pannelli di lamiera grecata e nella rimozione dei serbatoi e dei manufatti. Sono stati avvisati i proprietari degli orti che confinano con la struttura per garantire la massima sicurezza durante le fasi di bonifica.

Le operazioni saranno gestite da Programma Ambiente in accordo con il Comune.