Grosso ramo si stacca a causa del vento, chiuso un tratto di pista ciclabile a Villa Fiorita

Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza uno degli alberi che costeggiano il tracciato. Nessun danno

Un tratto di pista ciclabile è stata chiusa in viale Fratelli Cervi a causa di un grosso ramo di un albero che si è staccato in seguito alle forti folate di vento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per staccare il ramo e mettere in sicurezza la pianta. E' successo nel pomeriggio di oggi, martedì 6 aprile. Il tratto è quello che che va in direzione di Santa Lucia, qualche decina di metri prima della rotatoria di Villa Fiorita. Nessun danno a cose o persone: l'intervento è stato tempestivo.

