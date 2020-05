31.05.2020 h 12:32 commenti

Grosso ramo si abbatte su alcune auto parcheggiate e ne danneggia due

E' successo stamani in via Fra Bartolomeo. I vigili del fuoco hanno liberato i mezzi e poi hanno tagliato altri rami pericolanti dalla pianta. Sul posto anche la polizia municipale

Questa mattina, 31 maggio, alle 7:20 i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e l’autoscala in via Frà Bartolomeo per un grosso ramo che si era spezzato finendo su alcune autovetture in sosta. Sul posto anche la polizia municipale per regolare la circolazione sulla strada.