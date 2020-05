09.05.2020 h 12:29 commenti

Grosso ramo cade nei giardini di via Ferraris e sfiora una donna

E' successo stamani: il tronco è caduto sulla staccionata che separa l'area verde dalla pista ciclabile: "Avevo le cuffiette ma ho sentito distintamente il crack e sono riuscita a scansarmi"

"Stavo correndo sulla ciclabile e avevo le cuffiette, ma ho sentito distintamente il rumore del ramo che si rompeva e sono riuscita a scansarmi appena in tempo". Ha ancora la voce rotta dallo spavento la donna che stamani, 9 maggio, ha rischiato di essere travolta da un grosso ramo che si è staccato da uno degli alberi dei giardini di via Ferraris. E' successo intorno alle 10 e sul posto è intervenuta la polizia municipale e poi gli addetti al verde pubblico del Comune. Il ramo è caduto sulla staccionata che divide il giardino dalla pista ciclabile, sfiorando la runner che stava passando proprio sotto. "E' andata bene - prosegue la donna -, non solo alla sottoscritta ma anche ai tanti bambini che stavano giocando nei giardini".