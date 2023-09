31.08.2023 h 15:25 commenti

Grosso ramo cade in strada, chiuso al traffico un tratto di via Bologna

E' successo nella tarda mattinata di oggi e per fortuna nessuno è stato coinvolto. Per consentire ai vigili del fuoco di operare è stato necessario deviare la circolazione. Sul posto la polizia municipale

La caduta di un grosso ramo di pino ha comportato la chiusura di via Bologna all'altezza dell'incrocio con via Ciliani. E' successo alle 13.45 di oggi, 31 agosto, e per fortuna non si registrano feriti e nemmeno danni alle cose. Il ramo è infatti caduto in strada mentre non stava transitando nessuno. Tanti, invece, i disagi alla viabilità, in uno dei punti critici della città. Sul posto sono infatti intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il ramo e mettere in sicurezza la pianta. La polizia municipale ha così dovuto chiudere il tratto interessato, deviando il traffico nelle vie limitrofe. Alle 15.30 l'intervento era ancora in corso.

