16.02.2019 h 16:27 commenti

Grosso petardo lanciato in via Settesoldi: "Una fiammata e poi il boato, abbiamo avuto paura"

Momenti di apprensione per la bravata compiuta da un giovane, poi scappato in bicicletta. E' successo nel pomeriggio di oggi e l'esplosione è stata sentita in gran parte del centro

Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi sabato 16 febbraio, in pieno centro storico, per l'esplosione di un grosso petardo, o forse una bomba carta, lanciato in via Settesoldi. A compiere il gesto, secondo alcune testimonianze, sarebbe stato un giovane che poi è scappato in sella ad una bicicletta.

"Abbiamo visto una fiammata e poi sentito il boato - spiega una delle parrucchiere del negozio Del Re in via Settesoldi -. Noi e le clienti abbiamo gridato e siamo uscite in strada, dove c'erano tutti i residenti. Pensiamo che fosse una bomba carta, visti i residui rimasti sul selciato. E' sttao davvero un bello spavento. E' uscita la gente anche dal retro dell'Oviesse"

Il boato è stato sentito distintamente anche nelle vie adiacenti, in quel momento piene di gente. Qualcuno ha chiamato la polizia che è intervenuta con una Volante. Per fortuna, a parte qualche momento di comprensibile spavento, non ci sono state conseguenze né per le persone né per le attività. Unica traccia della bravata, i segni lasciati sull'asfalto dall'esplosione del petardo.