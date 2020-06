28.06.2020 h 21:02 commenti

Grosso incendio a Paperino: distrutte 45 rotoballe di fieno

L'allarme è scattato intorno alle 18.30 quando un denso fumo bianco è stato spinto dal vento verso le case. Sul posto hanno operato numerosi mezzi dei vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire con ben quattro mezzi i vigili del fuoco per l'incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi a Paperino. Ad andare in fumo sono state 45 rotoballe di fieno, accumulate in un terreno che si trova in via Viuccia del Pozzo, non lontano dal Circolo Arci. L'allarme è scattato intorno alle 18:30 circa, quando altre fiamme si sono levate dal terreno e subito un denso fumo bianco ha investito le case vicine, trasportato dal vento. Sul posto hanno operato a lungo più squadre dei vigili del fuoco. L'incendio è stato messo sotto controllo, ma per alcune ore sono proseguite le operazioni di smassamento e minuto spegnimento dei singoli focolai.

