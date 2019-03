Un incendio di vaste proporzione è divampato, nella tarda mattinata di oggi 23 marzo, in via del Pozzo a Paperino. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale. Un denso fumo nero si è alzato ed è visibile a distanza. Secondo le prime informazioni le fiamme hanno attaccato materiale plastico, vecchie roulotte e masserizie di ogni tipo stoccate da diverso tempo nell'area. Per fortuna il vento ha spinto il fumo lontano dal centro abitato ma ha anche alimentato il vigore del fuoco creando qualche difficoltà ai pompieri. Nel terreno c'è anche una baracca abitata, secondo alcune fonti, da alcuni cinesi che non erano presenti al momento dell'incendio o che comunque sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della Municipale.La zona interessata è quella dove si trovano alcune discariche abusive recentemente sequestrate da polizia municipale e carabinieri forestali. Il sindaco ha emesso più ordinanze per la bonifica dei terreni. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme e verso le 13 hanno iniziato le operazioni di bonifica di tutta l'area. Al momento non si conoscono le cause che hanno originato il fuoco che si è sviluppato in poco tempo a causa del materiale altamente infiammabile presente.