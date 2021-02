11.02.2021 h 11:06 commenti

Grosso guasto alla rete idrica: rischio rubinetti a secco in una vasta area della città

I tecnici di Publiacqua sono già intervenuti ma al momento non è possibile quantificare i tempi della riparazione. Problema per le abitazioni poste ai piani alti, in tutta la città e soprattutto nella parte Nord comprese le zone di Chiesanuova, Coiano, Centro storico, viale Galilei, La Pietà e limitrofe

A causa di un guasto importante all’impianto di Falda 1, nelle prossime ore si registreranno diffusi abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua, in particolar modo alle abitazioni poste ai piani alti, in tutta la città e soprattutto nella parte Nord comprese le zone di Chiesanuova, Coiano, Centro storico, viale Galilei, La Pietà e limitrofe. Lo comunica Publiacqua confermando che i tecnici sono già intervenuti: "Al momento - viene specificato - non è possibile prevedere i tempi di ripristino. Il nostro personale sta operando alle manovre necessarie per ottimizzare le altre risorse disponibili e limitare al massimo i disagi. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto creerà loro". Sul posto della rottura, in via Toscana, sono presenti anche i vigili del fuoco. I locali dell'impianto risultano allagati.

