26.12.2021 h 12:57 commenti

Grosso albero cade sulla strada a San Paolo, danneggiate le auto in sosta

Momenti di paura stamani quando la pianta si è sradicata. Fortunatamente non risultano persone coinvolte nel crollo. La polizia municipale ha chiuso l'accesso a via Leoncavallo



Momenti di paura stamani, 26 dicembre, in via Leoncavallo a San Paolo per un grosso albero che è caduto sulla strada, ostruendola completamente. E' successo intorno alle 11.40 e per fortuna non ci sono persone ferite. Almeno quattro, invece, le auto danneggiate dalla pianta, che si è praticamente sradicata, probabilmente a causa della pioggia di questi giorni.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale, che hanno dovuto chiudere la strada. L'albero si trovava all'interno di un giardino condominiale ma, nella caduta, è finito proprio sulla pubblica via. Fortunatamente quando è venuto giù non ha investito pedoni o auto in transito. Intervenuti i vigili del fuoco che, dopo essersi sincerati che nessuno si trovasse all'interno delle auto investite dal crollo, hanno iniziato le manovre per rimuovere la pianta.