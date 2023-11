06.11.2023 h 11:17 commenti

Grosse difficoltà ancora a Migliana, il borgo di Chiusoli completamente isolato

Sette famiglie ancora tagliate fuori da tutto: ieri un mezzo dell'esercito ha provato inutilmente a raggiungerle, era troppo grosso per manovrare. I residenti: " Ci siamo dovuti arrangiare per conto nostro"

Migliana è stata una delle zone dell'alta val di Bisenzio dove i disagi, dovuti anche all'isolamento, sono stati tra i più sentiti. Ma ci sono sette famiglie di Chiusoli borgo della stessa Migliana che denunciano situazioni ancora più complesse: “Ci siamo dovuti arrangiare per conto nostro – raccontano a Notizie di Prato - dobbiamo però ringraziare i volontari che ieri sono venuti a levare l'acqua dalle case con i secchi. Non ci sono più strade e soprattutto non sappiamo più dove mettere il fango”. In realtà ieri si è affacciato anche un mezzo dei militari, ma è risultato troppo grosso per muoversi all'interno del piccolo borgo. E così è tornato indietro.

“Per entrare e uscire da casa mia – spiega una residente – devo passare dalla legnaia del mio vicino, sono anche incinta e questo rende tutto più complicato. La strada per arrivare alla mia abitazione infatti non esiste più , devo lasciare la macchina qualche centinaio di metri prima, percorrere a piedi un tratto invaso da fango e sassi per poi utilizzare questa via alternativa”. Difficoltà anche con l'approvvigionamento dell'acqua, anche se vengo usati i pozzi privati che generalmente servono per le annaffiature. Pochi aiuti, ma tanti curiosi. “Ieri -continuano i residenti – il parcheggio all'inizio del borgo era tutto occupato da macchine di gente che è venuta a vedere i danni, peccato che così facendo hanno reso ancora più difficile la circolazione dei pochi mezzi che abbiamo a disposizione”.

Sempre in Val di Bisenzio ieri sera sono state evacuate sei famiglie in località Tracconi, nel comune di Cantagallo. Si tratta in tutto di 20 persone rimaste isolate a causa del cedimento della strada. Adesso sono ospitate da strutture, parenti e, alcune, alla parrocchia di Carmignanello.