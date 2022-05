05.05.2022 h 17:18 commenti

Grido di allarme del Sunia: cinque sfratti esecutivi alla settimana, 250 entro l'anno

Il sindacato degli inquilini teme anche una crescita esponenziale delle famiglie che rischiano di restare senza casa per l'effetto caro bolletta. In due mesi oltre 290 persone hanno chiesto aiuto

Nei primi due mesi del 2022 il Tribunale di Prato ha autorizzato cinque convalide di sfratti alla settimana, il 98% per morosità, trend che a partire dal mese di maggio potrebbe portare a 20 sfratti con forza pubblica al mese, con una previsione di 250 convalidati nell’anno.

L'allarme arriva dal Sunia che è anche preoccupato per la crescente difficoltà di molte famiglie a pagare l'affitto “Probabilmente saranno i prossimi ad essere nella ‘lista nera’ degli sfratti – spiega la segretaria Laura Grandi - stimiamo cuna crescita esponenziale delle famiglie che arriveranno sull'orlo del precipizio dell’abisso sfratti, anche a causa del caro bolletta”

I dati rilevati da Sunia e Cgil

Dal 1 gennaio al 3 aprile sono state 291 le persone che si sono rivolte agli sportelli. Il 36% sono stranieri il 64% italiani di cui il 49% sono (l' 80% con pensione minima), l'11% sono partite Iva e commercianti, il 27% lavoratori dipendenti e il 13% cittadini occupati in modo irregolare, prevalentemente nel comparto turistico (34% di questi lavorava come tutto fare nell’accoglienza degli affitti brevi; ma anche come camerieri, gelatai, cuochi).

Bollette. Le più care sono quelle del gas: il 27% degli utenti ha registrato un aumento tra 300/ 320 euro a bolletta, il 37% tra i 250/300 euro, il 17% tra i 200/250 euro e il 19% tra i 150 /200 euro In tutti i casi si tratta di un aumento del doppio rispetto alla bolletta dell’anno precedente.

Costi affitto. Il 15% paga tra i 500 / 600 euro mensili, il 32% tra 600 / 700 euro, il 34% tra 700/ 800 euro e il 19% più di 800 mensili. Per il 89% del campione l’affitto incide tra il 45% e il 50% del reddito, il 37 % del campione ha ammesso di versare una somma a nero oltre l’affitto

dichiarato.

“La certezza è che la combinazione del caro affitti, con il caro bollette farà cadere ancora più famiglie nella disperazione ed aumenteranno gli sfratti per morosità- continua Grandi - per questo chiediamo all'amministrazione di istituire la commissione comunale formata da rappresentanti del tribunale, dell'amministrazione comunale, dal prefetto e dai rappresentanti dei sindacati degli affittuari e dei proprietari degli immobili, in modo da poter pianificare con un anticipo di almeno sei mesi il programma degli sfratti e quindi avere un margine di tempo sufficiente per trovare soluzioni alternative.”

