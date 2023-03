07.03.2023 h 07:11 commenti

Grido d'allarme di Confesercenti: "Manca personale nelle imprese del turismo e nei pubblici esercizi"

Il problema si presenterà già in vista di Pasqua e dei ponti primaverili. Ascanio Marradi: "Bisogna rafforzare la formazione professionale di figure turistiche e aprire ai pensionati e ai ragazzi in età scolare prevedendo occupazioni temporanee a totale esenzioni di imposta"

"La questione della mancanza di personale nelle imprese del turismo e nei pubblici esercizi ha ormai raggiunto le dimensioni di una vera e propria emergenza". A dirlo è Ascanio Marradi direttore della Confesercenti di Prato.

Da uno studio di Assoturismo-Confesercenti si prevede un fabbisogno di circa 210 mila addetti nelle imprese turistiche. Ma i lavoratori non si trovano: complessivamente, in media le imprese segnalano difficoltà di reperimento delle figure professionali nel 34% dei casi, non solo per preparazione inadeguata ma, sempre più spesso, per mancanza di candidati. Una percentuale che sale addirittura al 52% nella ristorazione, mentre scende al 26,7% nelle altre imprese del turismo. I profili necessari sono per il 2,6% di professioni con elevata specializzazione, l'81,5% professioni qualificate, l'1,3% di addetti specializzati e il 14,6% di professioni non qualificate.

"Ma sono proprio queste ultime figure – continua Marradi - quelle di più difficile reperimento, in particolare facchini, camerieri semplici, lavapiatti e addetti alle pulizie. La mancanza di personale porterà nei prossimi mesi le imprese a misurarsi con una situazione complessa e imprevedibile dal punto di vista organizzativo dei processi produttivi, senza trascurare che le destinazioni competitors dell'Italia sono già pronte a migliorare i volumi degli arrivi turistici del 2022. In particolare, per le imprese che non riusciranno a reperire tutti gli addetti necessari è possibile stimare una perdita media di fatturato nel periodo del -5,3%, con conseguente abbassamento degli standard qualitativi e impatti sulla produttività".

"Come Confesercenti Prato – conclude il direttore Marradi - forniamo tramite la nostra agenzia Cescot Prato un servizio di vera e propria agenzia del lavoro, ma non si può lasciare l’incontro tra domanda e offerta al passaparola o alle iniziative private. Bisogna rafforzare la formazione professionale di figure turistiche, e aprire ai pensionati e ai ragazzi in età scolare prevedendo occupazioni temporanee a totale esenzioni di imposta. E poi pensare a normative speciali per garantire una ‘staffetta’ tra i lavoratori nelle attività stagionali. Come è necessario risolvere anche il problema della mobilità dei lavoratori: servono agevolazioni per contratti che garantiscano non solo formazione ma anche vitto e alloggio, un onere per le imprese da almeno 600 euro al mese per lavoratore".