14.12.2020 h 19:03

Grido d'aiuto di una famiglia: "Viviamo circondati dalla spazzatura e dai topi"

Il problema denunciato in via Strozzi all'altezza di una corte interna i cui residenti accatastano qualsiasi tipo di rifiuto in strada: "Non ce la facciamo più a vivere in questo ambiente malsano"

"Abbiamo fatto segnalazioni ad Alia, al sindaco, al Comune ma la situazione è sempre peggio e non ce la facciamo più a vivere in questo ambiente malsano". E' un grido di aiuto accorato quello che una cittadina rivolge alle autorità. Con la sua famiglia abita in via Filippo Strozzi all'altezza del civico 154, dove sulla strada si affaccia una corte interna, dove vivono una decina di famiglie, diventata nel tempo una vera e propria discarica a cielo aperto. "Siamo a segnalare nuovamente una situazione incresciosa e ormai insostenibile per la raccolta dei rifiuti - spiega -. I residenti della corte, per lo più famiglie di nazionalità cinese, non solo non rispettano i giorni della differenziata ma accatastano qualsiasi tipo di rifiuto al punto raccolta, facendolo diventare una vera e propria discarica".

I rifiuti appoggiati al muro, proprio di fonte alla casa della residente, si trovano su una proprietà privata e questo, finora, ha reso difficile l'intervento da parte dell'autorità. Anche se, proprio quel punto, è quello indicato da Alia per lasciare i sacchi della differenziata: "E infatti - prosegue la residente - gli addetti ritirano la tipologia di rifiuto indicata dal calendario, lasciando però tutto il resto". A niente sono serviti i tentativi fatti con le famiglie cinesi, che dicono di non capire l'italiano. La residente ha anche messo un cartello con una scritta in cinese, ma non è servito. Insomma una situazione al limite. "Lo scenario è agghiacciante da tutti i punti di vista - prosegue -. Non possiamo più accettare di avere accanto a casa cattivo odore, topi e animali che razzolano nella spazzatura. Chiediamo a chi di dovere di intervenire facendo controlli e multe agli incivili, oltre a provvedere mettendo cassonetti e telecamere".

Edizioni locali collegate: Prato

