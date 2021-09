17.09.2021 h 13:08 commenti

Green pass, piace agli imprenditori ma i tempi troppo ristretti potrebbero penalizzare le filature

Nel comparto manca il cambio generazionale, in alcune aziende pochi operai e se solo uno non è vaccinato c'è il rischio chiusura. Raffaella Pinori: "Ci vuole più tempo per permettere a tutti di regolarizzarsi senza incidere drasticamente sulla produzione"

Mancano gli operai specializzati nelle filature e i tempi stretti per mettersi in regola con il green pass potrebbero mettere a rischio la produzione. L'allarme è didella Pinori Filati, favorevole al passaporto verde ma preoccupata per la tempistica che prevede l'obbligo a partire dal15 ottobre. “Negli ultimi mesi – spiega – molti filatori specializzati sono andati in pensione senza lasciare il testimone alle nuove generazioni, così oggi l'organico è sottodimensionato e se qualche operaio non è in regola con la vaccinazione, visto i tempi stretti, si rischia di dover chiudere la produzione”. A questo problema si aggiunge quello dei dipendenti che si sono infettati sono guariti e hanno ancora un'alta carica batterica per cui non possono vaccinarsi, ma nel frattempo sono sprovvisti di green pass, in questo caso dovrebbe essere il medico di famiglia a rilasciare un certificato, ma secondo gli imprenditori non è un passaggio così scontato. Per chi invece dopo essersi ammalato può fare la prima dose di vaccino il green pass diventa valido immediatamente, per gli altri è necessario che passino almeno 15 giorni prima del semaforo verde. "Il green pass - spiegadella ritorcitura Vignolini - è fondamentale per scongiurare la chiusura e credo debba andare avanti alle perplessità di chi è scettico sulla vaccinazione . Sono comunque favorevole a trovare una soluzione per chi decide di non sottoporsi al ciclo dei vaccini, anche perchè è prevista la sospensione dello stipendio. In questi giorni inizierò una serie di incontri con i miei dipendenti per capire eventuali motivazioni a non vaccinarsi".A preoccupare gli imprenditori anche la gestione del controllo, le cui modalità dovrebbero uscire a giorni con i decreti attuativi. “Ci atteniamo alla legge – spiegadella Rifinizione Vignali – ma mi auguro che la procedura sia la più snella possibile, non possiamo permetterci di dedicare una persona esclusivamente al controllo. Questo inciderebbe notevolmente sui costi di gestione già aggravati dal rincaro di gas e elettricità.” Anche al lanificio Bellucci si spera in procedure semplici: “Aspettiamo di vedere l'applicazione – spiega l'amministratore delegato Manuele Nipoti - comunque la maggior parte dei nostri dipendenti è vaccinato Intanto gli ordini sono ripartiti, meglio rispetto al 2020, ma non siamo ancora a livelli soddisfacenti”.L'estensione del green pass a tutti i lavoratori, oltre a garantire ulteriormente la sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrebbe portare a un ritorno alla normalità: “Ci siamo adeguati a tanti protocolli – spiegadella Faliero Sarti – e lo faremo anche per il green pass, mi auguro che questo garantisca di non dover tornare a chiudere il Paese, ma viceversa spinga verso una riapertura completa in modo da far ripartire anche il settore moda”.Il sindacato, invece, avrebbe voluto l'obbligo vaccinale e comunque contesta i tamponi a pagamento a carico del lavoratore. “Il green pass che prevede non solo il vaccino ma anche il tampone- spiegasegretario generale della Cgil - è un dispositivo di protezione, al pari delle mascherine che vengono fornite dai datori di lavoro. Per questo avremmo voluto la gratuità, intanto però, promuoveremo incontri nelle aziende per illustrare l'importanza della campagna vaccinale: credo che ci sia ancora una parte di lavoratori che non è ben informata.”Se a livello nazionale la partita sembra chiusa, si potrebbe aprire una contrattazione con le associazioni di categoria a livello locale: “ Visto la peculiarità del nostro distretto – spiegadelegato territoriale della Uil – credo che si possa trovare una mediazione, la validità di tre giorni del tampone comunque prevede almeno due alla settimana e questo incide molto sul budget della famiglie”.Il prezzo calmierato dei tamponi, però secondosegretario della Cisl dovrebbe essere regolamentato per legge e non affidato ad accordi estemporanei: " Il green pass è un ponte per arrivare ad avere il massimo risultato dalla campagna vaccinale contemplando anche la possibilità di presentare un tampone negativo credo che si debbano fare accordi uguali per tutti a livello nazionale, il costo del tampone non può variare da territorio a territorio".La presentazione del certificato verde obbligatorio resta in vigore fino al 31 dicembre, data a cui è stato esteso il periodo di emergenza sanitaria.