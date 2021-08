05.08.2021 h 13:15 commenti

Green pass e lavori di Publiacqua con possibile stop dell'erogazione, vertice in prefettura

Il prefetto ha presieduto due incontri per fare il punto sull'entrata in vigore della certificazione e per coordinare le unità di crisi che saranno operative tra il 9 e l'11 agosto in concomitanza con l'intervento sulla rete idrica

Due riunioni a ruota in prefettura oggi, giovedì 5 agosto, per fare il punto su due questioni: l'entrata in vigore del green pass per accedere a tutta una serie di servizi e i lavori di Publiacqua che potrebbero determinare lo stop dell'erogazione il 10 agosto.

Il prefetto, Adriana Cogode, ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per esaminare le novità introdotte dal decreto legge che istituisce il green pass. Nel corso del vertice, è stata sottolineata la necessità di mantenere sempre alta la guardia sul rispetto delle misure di contrasto al coronavirus così come di tutte le precauzioni utili a limitarne la diffusione in un momento nel quale l'andamento dei contagi richiede ancora grande cautela. “Siamo ancora una volta chiamati ad uno sforzo di responsabilità per mantenere in sicurezza il nostro territorio – il commento del prefetto – le forze di polizia garantiranno la consueta attenzione nelle attività di controllo ma è indispensabile il contributo di tutti. Sono convinta che i cittadini e gli operatori economici daranno ancora una volta prova del loro senso civico”. All'incontro hanno preso parte anche le associazioni di categoria.

L'altra riunione ha riguardato i lavoro che Publiacqua ha in programma sulla rete idrica dalla serata di lunedì 9 alla mattina di mercoledì 11 agosto. I disservizi più significativi sono attesi, nell'area pratese, il 10 agosto. Saranno operative unità di crisi presso la prefettura, Publiacqua e i tutti i Comuni della provincia esclusi quelli della Val di Bisenzio. Il compito delle unità di crisi sarà quello di gestire le eventuali criticità che dovessero presentarsi. Il prefetto ha ribadito l'approccio responsabile al consumo di acqua limitandolo, nei giorni dei lavori di Publiacqua, allo stretto necessario per evitare sovraccarichi che potrebbero compromettere la qualità del servizio.



