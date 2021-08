23.08.2021 h 10:47 commenti

Green pass, dall'autocertificazione al totem ecco come si organizzano le scuole

Dal primo settembre personale Ata e insegnanti dovranno mostrare il passaporto vaccinale. Il ministero non ha ancora dato indicazioni precise ma l'inizio dell'anno scolastico si avvicina e i presidi si stanno muovendo

(a.a)

Presidi preoccupati per la gestione del green pass. Il primo settembre diventa obbligatorio per personale Ata e insegnanti esibire il certificato vaccinale, ma dal Ministero non sono ancora arrivate indicazioni precise su come attuare i controlli. Si sa che va scaricata un'app che legge il Qcode ma non può archiviare i dati perchè la scadenza è coperta dalla privacy, quindi ad ogni ingresso va controllato il documento. Significa lavoro suppletivo che metterebbe in ginocchio l'organizzazione scolastica, soprattutto per chi ha più sedi, come ad esempio gli istituti comprensivi.“Se non ci saranno indicazioni diverse – spiegadirigente scolastico dell'istituto Gandhi- chiederò un' autocertificazione in modo da evitare controlli giornalieri”.Anche al Buzzi si sta lavorando per trovare una soluzione visto che a settembre inizieranno gli esami di riparazione e quindi scatteranno per tutti i controlli. “Spero che si trovi una soluzione condivisa – spiega il dirigente scolastico– una possibilità potrebbe essere quella di accedere all'anagrafe vaccinale regionale, come del resto facciamo per gli studenti. Questo semplificherebbe la procedura. Esiste però anche un altro problema che riguarda la sospensione dal lavoro, per il personale Ata è competente il dirigente scolastico, per gli insegnanti l'ufficio scolastico regionale. Siamo in una fase delicata dove non va alimentata altra confusione , bisogna stabilire un percorso preciso anche per evitare ricorsi”.Al Cicognini Rodari il presideipotizza l'autocertificazione, ma teme che verrà scelta un'altra via: “Temo che alla fine si arriverà ad acquistare degli strumenti, come gli scanner per la temperatura, che avranno costi elevati, vanno sistemati un ciascuna scuola, e arriveranno troppo tardi. Tutta questa procedura, se fatta ogni giorno, crea problemi nella gestione delle classi, serve tempo per farla e non possiamo chiedere al personale di arrivare prima”.Scettico anche, preside del Marconi. “Più del 90% del personale è vaccinato, quindi dobbiamo creare tutta questa procedura per pochi. Con il nuovo anno scolastico si tornerà alle lezioni in presenza quindi con insegnanti che arrivano a scuola in orari diversi. Se non cambiano le procedure serviranno quindi almeno tre persone, una per ogni sede, che controlla il documento. Un'assurdità”. Per scuole come il Livi e il Brunelleschi con più sedi, il problema è amplificato. “Lavorerò di fantasia – commenta la preside– per ora ho da risolvere il problema dell'orario gestito su più strutture e quello delle aule. All'artistico ne mancano ancora tre e si rischia la dad".