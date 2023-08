04.08.2023 h 13:37 commenti

Grazie al gran cuore dei pratesi Paolo ha di nuovo il triciclo speciale e non ha più debiti

Una gara di solidarietà fra la parrocchia e la Proloco di Galciana che si sono immediatamente attivate per aiutare il disabile derubato il giugno scorso. Stamani la consegna del nuovo mezzo



Una vera e propria gara di solidarietà fra la parrocchia e la Proloco di Galciana che si sono immediatamente attivate. "Sono commosso - spiega Pellegrini - non speravo in tanta generosità. Ora ho un triciclo ancora più bello e soprattutto più leggero, un aspetto per me importantissimo".

In queste settimane Paolo si è mosso con il deambulatore, ma tutto era più complicato: "Finalmente posso tornare ad essere un po' più autonomo, sono tornato a comprare il pane e a fare altre piccole commissioni, mi è stato anche installato un cestino dove mettere la spesa. Continuo a non capire chi potesse essere interessato al mio triciclo, ma l'importante è che tutto si sia risolto".

Trovare la nuova bicicletta speciale è stata un'impresa complicata: "Non sono mezzi che si trovano in commercio con facilità - ha spiegato Massimo Santoni titolare del negozio Coppini Bicilette - soprattutto quelli elettrici. Con un po' di pazienza siamo riusciti a trovarne uno particamente nuovo, e in buone condizioni a un prezzo ragionevole ". Ad acquistare il triciclo, in acciaio ed elettrico, un gruppo di industriali che vuole mantenere l'anonimato. "Appena è stato denunciato il furto - spiega don Luca Rosati parroco di Galciana - abbiamo iniziato a muoverci per raccogliere i fondi necessari. Poi la Provvidenza è arrivata sotto forma con un gruppo di industriali che si è fatta carico dell'intera somma". Riacquistata la bicicletta, restava il problema delle vecchie rate da pagare, Paolo ha una pensione di 700 euro e aveva contratto un debito per poter acquistare il triciclo. E così la ProLoco di Galciana durante lo shopping del mese di luglio ha promosso una raccolta fondi, in un mese la somma necessaria per estinguere il debito è stata trovata.