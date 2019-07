06.07.2019 h 13:59 commenti

Grazie a un agente in più, la Municipale di Poggio amplia i servizi per garantire sere estive più tranquille

E' stato assunto uno stagionale che presterà servizio a Poggio fino alla fine di settembre. Almeno due volte a settimana la Municipale garantirà la presenza di una pattuglia fino a mezzanotte. In arrivo l'assunzione di quattro amministrativi

Dopo l'attivazione della videosorveglianza e l'entrata in servizio degli "angeli del rispetto", il Comune di Poggio a Caiano ha pensato ad un'altra novità per garantire più tranquillità alla popolazione durante il periodo estivo. E' stato assunto un agente di polizia municipale con contratto stagionale. L'annuncio è stato dato oggi, 6 luglio dal sindaco Francesco Puggelli assieme al suo vice con la specifica delega, Giacomo Mari e al comandante della polizia municipale Giovanni Gangi. Con questa assunzione, seppur solo fino al 30 settembre, il personale in servizio sarà composto da 9 unità in modo da coprire anche i turni serali (fino a mezzanotte) per 2-3 giorni a settimana.

Un'esigenza sentita soprattutto nel periodo estivo quando giovani e famiglie si ritrovano la sera all'aria aperta e le case restano incustodite durante le vacanze: “Abbiamo deciso di potenziare il comando della Municipale con una risorsa in più e di attivare il terzo turno – per tre sere a settimana – in modo da avere dei vigili a disposizione anche in orario notturno. Lo avevamo scritto nel programma elettorale e lo abbiamo concretizzato appena è arrivata l’estate. Così, integrando il servizio con la presenza degli “angeli del rispetto” della associazione nazionale Carabinieri, intendiamo porre la massima attenzione nei confronti di Poggio e dei poggesi” spiega l’assessore alla Polizia Municipale Giacomo Mari.

“Oltre a garantire una presenza più assidua dei nostri uomini sul territorio – aggiunge il comandante Giovanni Gangi – sarà possibile intervenire con maggiore facilità nelle situazioni tipiche segnalate nella stagione estiva: soste selvagge, schiamazzi nei giardini e nei luoghi pubblici ma soprattutto in quelle situazioni in cui i cittadini sentono la necessità di essere protetti”.

E' un piccolo tassello in più per potenziario il controllo sul territorio che tra l'altro è tra i più bersagliati sul fronte furti. “Un ulteriore passo che fa parte di un lavoro di attenzione costante nei confronti dei nostri concittadini: dopo aver installato la videosorveglianza e dopo aver siglato l’accordo con l’associazione nazionale Carabinieri, adesso andiamo avanti garantendo maggiore copertura anche da parte degli uomini della Polizia Municipale – conclude il sindaco Francesco Puggelli – La protezione del territorio è di esclusiva competenza del Ministero degli Interni ma dal momento che non abbiamo ricevuto mai delle risposte concrete, abbiamo scelto questa linea e la portiamo avanti”.

Non solo polizia municipale. Il personale del Comune di Poggio è sempre più ridotto all'osso a causa dei pensionamenti. Tolti i 9 agenti, le unità in servizio sono appena 30. Per questo, sfruttando la piattaforma della Provincia, è stato bandito un concorso per 8 amministrativi profilo C di cui la metà sono destinati al comune mediceo. Il saldo tra nuovi arrivi e turn over è di appena un'unità.