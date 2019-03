22.03.2019 h 17:33 commenti

Grazie a Riversibility nasce a Prato un Centro di innovazione Earth Day

Firmato il protocollo d'intesa con il Comune di Prato. L'obiettivo è dare vita a start up sostenibili nell'ambito degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, e nell'ambito di Recò – Festival dell'economia circolare di Prato, il sindaco Matteo Biffoni, il presidente di Assonautica Italiana Alfredo Malcarne e il presidente di Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere Piero Orlando hanno firmato con il presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi un protocollo d'intesa per la realizzazione di un centro di innovazione nel capoluogo toscano.

Il nuovo centro, partendo dall’esperienza del progetto Riversibility del Parco Fluviale del Bisenzio, sarà dedicato ad attrarre investimenti sul territorio con i quali creare start up ad alto impatto sociale ed ambientale ispirate ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030.

“Il progetto di riqualificazione dell’area del Bisenzio è un’opportunità concreta per promuovere non solo sani stili di vita, ma anche per creare nuovo lavoro e progetti innovativi partendo da un’infrastruttura verde come quella del fiume - spiega Matteo Biffoni, sindaco del Comune di Prato - La firma di questo protocollo rappresenta una grande opportunità per la nostra città sempre più orientata ai temi della riqualificazione ambientale, culturale e paesaggistica e siamo onorati di portare avanti questo progetto con Earth Day Italia, Assonautica Italiana e Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere”

“Stiamo pensando ad un primo progetto pilota all’interno del Parco Fluviale del Bisenzio – afferma Marco Visca, vice presidente di Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere– con una discesa in barca a remi, canoa, kajak e barche elettriche sul fiume nel tratto urbano. Importante sarà, anche, valorizzare la storia e lo sviluppo economico della Prato Città d’Acqua, dagli antichi mulini fluviali, alle moderne industrie tessili, mettendo in campo soluzioni innovative e sostenibili per lo sviluppo del turismo culturale e alternativo delle acque interne”.