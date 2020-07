04.07.2020 h 09:40 commenti

Gravissimo un 25enne investito da un'auto mentre percorre in bici la tangenziale

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo il viale Fratelli Cervi. Il 118 ha soccorso il giovane in codice rosso e in ospedale i medici si sono riservati la prognosi. La polizia municipale sta ricostruendo la dinamica

E' ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santo Stefano il 25enne di nazionalità nigeriana che intorno alle 19.30 di ieri, 3 luglio, è stato investito da un'auto mentre stava percorrendo viale Fratelli Cervi in direzione nord all'altezza di Santa Lucia. Il giovane è stato soccorso in codice rosso dal 118 e trasferito d'urgenza in ospedale, dove i sanitari si sono riservati la prognosi a causa delle gravi lesioni riportate. La polizia municipale, intervenuta per i rilievi, dovrà ora ricostruire l'accaduto e soprattutto accertare cosa ci facesse il ciclista in quel punto di tangenziale. Si tratta infatti di una strada dove in quasi tutti i tratti è vietato andare in bicicletta, anche se non è chiaro se quello dove è accaduto l'incidente rientri tra questi, visto che si trova all'interno dell'abitato di Santa Lucia. L'auto investitrice era condotta da un italiano di 59 anni, che si è fermato a prestare soccorso.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus