30.10.2020 h 22:15 commenti

Gravissimo incidente stradale sul Ponte Lama: muore giovane centauro, ferite altre 8 persone

Sul posto le ambulanze inviate dal 118 e i carabinieri. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso

Gravissimo incidente stradale questa sera, 30 ottobre, lungo la Perfetti Ricasoli nei pressi del Ponte Lama nel territorio di Campi Bisenzio. Secondo quanto appreso, sono coinvolte più auto e una moto. Il conducente della due ruote è morto sul colpo. Aveva 28 anni e risiedeva a Prato.

L’incidente è avvenuto attorno alle 19.30. Sul posto sono sopraggiunti i mezzi di soccorso tra cui l’ambulanza della Croce d’Oro di Prato, e i carabinieri della compagnia di Signa. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso. Sono rimaste ferite altre otto persone. Per tre il codice d'urgenza è stato il giallo: una è stata portata a Careggi e le altre due, tra cui un ragazzo di 16 anni, al Santo Stefano. Gli altri feriti sono stati invece soccorsi in codice verde e portati sia a Careggi sia al Santo Stefano. Tra loro c'è un altro sedicenne. La dinamica della tragedia è in corso di accertamento.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus