Gravissimo dopo l'incidente in moto, la sorella: "Chi ha visto ci aiuti, non sappiamo cosa è successo"

Accorato appello della famiglia dell'uomo di 52 anni rimasto coinvolto con la sua moto in un incidente sul ponte di San Giusto lo scorso 5 giugno. "Lui purtroppo non può parlare, chi ha notizie contatti la polizia municipale"

“Chi ha visto o è a conoscenza di qualcosa si faccia avanti, ci aiuti a ricostruire la dinamica dell'incidente nel quale è rimasto coinvolto mio fratello. Per noi è importante, il nostro non è un appello ma una preghiera”. Sono le parole di Carmela Caggiano, sorella di Enrico, l'uomo di 52 anni che dallo scorso 5 giugno è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale fiorentino di Careggi dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale sul ponte di San Giusto. “Mio fratello era in moto – il racconto di Carmela Caggiano – non siamo certi che abbia fatto tutto da solo ed è per questo che chiediamo aiuto a chi è passato sul ponte nei minuti dell'incidente e magari potrebbe aver visto qualcosa di utile per capire cosa è realmente successo”. Le condizioni del cinquantaduenne apparvero gravissime fin dal primo momento tanto che i sanitari inviati dal 118 chiesero l'intervento dell'elisoccorso Pegaso per il trasferimento immediato a Careggi. “Qualsiasi cosa può servire, chi è in grado di aiutarci contatti la polizia municipale che si occupa delle indagini. Mio fratello purtroppo non può parlare, non può dirci niente dell'incidente: dorme nel suo letto d'ospedale e noi siamo qui a sperare che prima o poi possa essere lui stesso a raccontare cosa è accaduto”.



