Gravissimo 38enne caduto dal tetto: era salito per recuperare il gatto

L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio in via Edison alle Badie. L'uomo trasferito d'urgenza a Careggi con l'elisoccorso Pegaso

Gravissimo incidente domestico, nel primo pomeriggio di oggi 23 giugno, in via Edison alle Badie. Un uomo di 38 anni è caduto dal tetto della sua abitazione ed è precipitato a terra. Immediatamente soccorso dal 118, che ha inviato un'ambulanza della Misericordia, l'uomo è stato poi trasferito d'urgenza a Careggi con l'elisoccorso Pegaso. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Secondo quanto appreso, l'uomo sarebbe salito sul tetto per recuperare il proprio gatto ma, per cause da accertare, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato a terra. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale insieme ai carabinieri, che ora stanno svolgendo gli accertamenti del caso..

seguono aggiornamenti