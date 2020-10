21.10.2020 h 12:36 commenti

Gravidanza Covid positiva, l'ospedale di Prato punto di riferimento per tutta l'Asl

Anche per il parto, quando possibile, le neomamme contagiata saranno indirizzate tutte al Santo Stefano. Nuove regole per gli accessi in reparto: sì al padre in sala parto, ma solo una visita al giorno in Ostetricia

L'ospedale Santo Stefano di Prato è stato individuato come presidio di riferimento della Asl Toscana centro per la gravidanza Covid 19 positiva, anche in imminenza di parto. Se non fosse possibile la centralizzazione sull’ospedale Santo Stefano, madre e figlio dovranno essere gestiti nel presidio dove è avvenuta la nascita. La donna in gravidanza Covid 19 positiva asintomatica dovrà eseguire i suoi controlli routinari presso il punto nascita di pertinenza o nelle sedi territoriali dedicate. Intanto nel dipartimento materno infantile della Asl Toscana centro è stata recepita l’ordinanza regionale sulle visite in ospedale, nell’ottica della riduzione delle presenze nei reparti ospedalieri che fanno parte del dipartimento diretto da Marco Pezzati. Per il passo è pertanto autorizzata la presenza h24 di un genitore per i bambini in età pediatrica e naturalmente per il neonato; in sala parto è autorizzata la presenza del padre mentre nel reparto di ostetricia quella del marito o del compagno una sola volta al giorno.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus