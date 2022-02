11.02.2022 h 12:57 commenti

Grave un ragazzo di 22 anni dopo lo scontro tra Suv e bici nella rotatoria

Il giovane è stato trasferito in codice rosso a Careggi. L'incidente stamani tra via dell'Ippodromo e via del Purgatorio

Un ragazzo 22enne di nazionalità pakistana è rimasto ferito in maniera molto grave in un incidente avvenuto alle 10.45 di stamani, 11 febbraio, nella rotatoria tra via dell'Ippodromo e via del Purgatorio. Il ragazzo era in sella ad una bici ed è stato urtato da un Suv. Immediati i soccorsi del 118 che ha inviato sul posto due ambulanze. Il 22enne è risultato subito molto grave ed è stato deciso il trasferimento all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso.

Intervenuta la polizia municipale per gli accertamenti e per regolare la viabilità, visto che si è reso necessario chiudere la rotatoria con le prevedibili conseguenze sul traffico della zona. Adesso gli agenti dell'Ufficio Sinistri dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Alla guida del Suv era una donna pratese di 65 anni che si è subito fermata. Da una prima ricostruzione, entrambi i mezzi erano già all'interno della rotatoria quando è avvenuta la collisione.

Edizioni locali collegate: Prato

