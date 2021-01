14.01.2021 h 09:01 commenti

Grave un 45enne dopo essere stato accoltellato: è successo in via Nino Rota

Il ferito è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Stefano. Sul posto le Volanti della polizia

Grave fatto di sangue, ieri sera 13 gennaio, in via Nino Rota, al Macrolotto Zero. Un uomo di 45 anni, di nazionalità cinese, è stato soccorso dall'ambulanza del 118 dopo essere stato accoltellato. E' successo poco dopo le 20.45 e sulla vicenda sta indagando la Questura, intervenuta con le Volanti. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano in codice rosso e le sue condizioni sarebbero gravi. Si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Per fortuna i sanitari lo hanno dichiarato non in pericolo di vita.

Il 45enne è un richiedente protezione internazionale ed è domiciliato a Prato. E' stato trovato in strada, in stato di shock, mentre cercava di tamponarsi una ferita all'addome, procurata da un colpo di arma da taglio. Le sue condizioni non gli hanno permesso per ora di essere interrogato dai poliziotti della Squadra Mobile che stanno conducendo le indagini.