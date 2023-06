15.06.2023 h 09:58 commenti

Grave operaio investito da un carro mentre lavora all'interno della galleria appenninica

L'infortunio è successo stanotte. L'uomo portato all'esterno del tunnel e poi trasferito in codice rosso a Careggi con l'elisoccorso fatto arrivare da Bologna

Un operaio di 48 anni è rimasto gravemente ferito poco dopo mezzanotte di oggi 15 giugno mentre stava lavorando all'interno della grande galleria ferroviaria appenninica, che da Vernio sbuca poi in Emilia. L'uomo, di nazionalità algerina, è dipendente di una ditta che lavora per conto delle Ferrovie nel cantiere aperto proprio nei giorni scorsi per allargare le gallerie lungo la linea Direttissima. L'incidente ha coinvolto un carro che stava procedendo sulle rotaie per rimuove i materiali di risulta. Ad un certo punto il 48enne, che si trovava lungo la linea all'interno del tunnel, è stato agganciato dal carro e trascinato sotto le ruote. Immediato l'allarme dato dagli stessi compagni di lavoro. Il 118 ha subito inviato un'ambulanza medicalizzata della Croce Rossa di Vernio che, dopo aver stabilizzato il ferito, lo ha portato all'esterno della galleria. Qui ad attenderlo c'era l'elisoccorso decollato da Bologna che ha poi trasferito il 48enne in codice rosso a Careggi. L'uomo ha riportato gravi lesioni ad entrambe le gambe ma, per fortuna, è sempre rimasto cosciente.

Sono intervenuti i carabinieri di Vernio, la polizia ferroviaria e gli ispettori del dipartimento dell'Asl che ora dovranno ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.