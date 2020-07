16.07.2020 h 09:01 commenti

Grave motociclista di 21 anni dopo lo scontro con un'auto a Iolo

L'incidente è avvenuto ieri sera tra via Castruccio e via Gulianti. Il ragazzo era a bordo di una Bmw: è stato soccorso in codice rosso e trasportato al Santo Stefano

Un giovane motociclista di 21 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri sera, 15 luglio, all'incrocio tra via Gulianti e via Castruccio a Iolo, al confine con le Caserane e la provincia di Pistoia. Il ragazzo era a bordo di una Bmw e, poco prima delle 22.45, si è scontrato con l'auto condotta da un uomo di 44 anni. Entrambi i conducenti sono italiani, residenti il 21enne a Pistoia e l'automobilista a Quarrata. Nell'incidente è stata coinvolta anche una ragazza di 19 anni che ha riportato leggere ferite.

Immediato l'allarme al 118, che ha inviato un'ambulanza per soccorrere lo sfortunato centauro, trasferito poi in codice rosso al Santo Stefano. Codice verde, invece, per la ragazza.Sul posto anche la polizia municipale per effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica dello scontro, in modo da accertare eventuali responsabilità.