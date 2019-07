29.07.2019 h 18:45 commenti

Grave lutto per la sanità pratese: morta a soli 42 anni ortopedica di Villa Fiorita

La dottoressa Elena Riani da dieci anni lavorava nella clinica pratesi occupandosi soprattutto di attività chirurgica di sala operatoria. Lascia il marito e due figli in tenera età

Grave lutto per la casa di cura Villa Fiorita. E' scomparsa oggi, 29 luglio, la dottoressa Elena Riani, da dieci anni medico nell'equipe di ortopedia della clinica pratese. Aveva 42 anni e lottava contro un brutto male. Lascia il marito e due figli in tenera età.

La dottoressa Riani, originaria di Lucca e laureata all'università di Pisa, si occupava in particolare di attività chirurgica di sala operatoria nell'equipe del dottor Pasquale Leonardo. A Prato era molto conosciuta e apprezzata, sia dai colleghi sia dai tanti pazienti che aveva preso in cura in questi dieci anni di attività a Villa Fiorita. Svolgeva anche attività ambulatoriale sia a Prato sia a Lucca.