Grave infortunio sul lavoro prima dell'alba: camionista portato a Careggi in codice rosso

E' successo in una ditta di logistica di via delle Lame a Oste: l'uomo stava scaricando la merce dal mezzo pesante quando ha picchiato violentemente la testa. Sul posto gli ispettori dell'Asl

Grave infortunio sul lavoro, prima dell'alba di oggi 5 aprile, in via delle Lame a oste. La vittima è un camionista rumeno di 38 anni, soccorso in codice rosso dal 118 e trasportato direttamente a Careggi e poi trasferito in neuro rianimazione al CTO in prognosi riservata. L'uomo ha riportato un brutto trauma cranico. Secondo la prima ricostruzione, effettuata dagli ispettori del dipartimento dell'Asl, l'infortunio è successo poco prima delle 5.45 mentre l'uomo stava effettuando operazioni di scarico all'interno di una ditta di logistica. Qualcosa è andato storto e il 38enne ha picchiato violentemente la testa cadendo all'indietro. Immediato l'allarme dato dalle altre persone che si trovavano all'interno dell'azienda. I controlli dell'Asl sono tuttora in corso per accertare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

