Incidente sulla Sp 325: sei feriti, uno grave.Interviene anche Pegaso

E' successo in località Le Confina, tre mezzi coinvolti. Una donna di 84 anni è stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso a Careggi

Grave incidente questo pomeriggio 25 maggio lungo la Sp 325 in località Le Confina, nel comune di Vernio.Tre mezzi coinvolti sei feriti di cui una donna di 84 anni trasportata da Pegaso in codice rosso all'ospedale Careggi a Firenze. Gli altri quattro feriti sono stati soccorsi in codice giallo e uno in verde da due ambulanze della Misericordia di Vaiano, la medicalizzata di Vernio, un mezzo della Pubblica Assistenza di Santa Lucia e l'automedica proveniente da Prato. L'elisoccorso proveniva da Bologna poichè quello di Firenze era impegnato altrove.Sul posto anche i vigili del fuoco di Prato e una pattuglia della Municipale. Secondo i primi rilievi sembra che a causare l'incidente sia stata una vettura che ha invaso la carreggiata opposta.L'incidente mostra ancora una volta ciò che il sindaco di Vaiano Primo Bosi e i numeri a nostra disposizione denunciano: la coperta provinciale 118 è corta. Non aver sostituito con un infermiere il taglio delle 12 ore diurne di medico a Vaiano, si ripercuote su tutti e non solo su questo territorio. La zona più a rischio è il capoluogo, coperto da un'automedica e da due infermieristiche. Oggi l'automedica di Prato, intervenuta di supporto al medico 118 di Vernio e a quello dell'elisoccorso, si è allontanata troppo dalla città sguarnendola. Prato, in sostanza, è rimasta senza medfico per un paio di ore. Stiamo parlando di una città di 200mila abitanti.