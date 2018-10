08.10.2018 h 07:54 commenti

Grave incidente sulla Sr 325, coinvolti tre mezzi. Sei feriti

E' successo poco dopo le 6.30 coinvolta una Panda, un furgone e un camion. Gravemente ferito un cinquantenne per il quale è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso

Gravissimo incidente stradale sulla 325 all'altezza di Gabolana. Sei persone sono rimaste ferite, una delle quali, un uomo di 50 anni, in modo molto grave tanto da essere stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso. È successo oggi, lunedì 8 ottobre, poco dopo le 6.30. Sul posto il 118 ha inviato quattro ambulanze: due della Misericordia di Vaiano e di Prato e due della Pubblica Assistenza. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Fiat Panda con a bordo quattro persone, un furgone e un camion.Il conducente dell'auto è rimasto incastrato e per questo sul posto, oltre ai carabinieri e alla polizia municipale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Tre i feriti soccorsi in codice giallo: tutti uomini di 58, 38 e 26 anni. Un altro uomo di 42 anni è stato soccorso in codice verde e un cinquantenne è stato medicato sul posto avendo riportato ferite lievi.I rilievi di legge ricostruiranno la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire l'intervento dell'elisoccorso Pegaso.