Grave incidente sull'autostrada A11: automobilista trasportato a Careggi con l'elisoccorso

E' successo nel primo pomeriggio nel tratto tra i caselli di Prato Ovest e di Pistoia. L'uomo era fermo con la sua auto sulla corsia di emergenza quando è stato travolto da un Tir

Gravissimo incidente stradale, intorno alle 14 di oggi 26 agosto, sull'autostrada Firenze -Mare tra i caselli di Prato Ovest e Pistoia. Un uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso in codice rosso dal 118. Sul posto le ambulanze della Croce d'Oro inviate da Prato. Il medico, viste le condizioni del ferito, ha poi chiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, che ha trasferito l'uomo d'urgenza a Careggi, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le condizioni del ferito sarebbero gravissime.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era fermo con la sua auto nella corsia di emergenza e stava scendendo dal mezzo quando è stato travolto da un Tir che sopraggiungeva in direzione Pistoia. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità con lunghe code che sono proseguite fino a metà pomeriggio.

