30.03.2022 h 10:19 commenti

Grave incidente sul lavoro a Montemurlo, interviene l'elisoccorso Pegaso

E' successo in un capannone nella zona industriale di Oste. L'elicottero è atterrato al Santo Stefano dove è sopraggiunta l'ambulanza

Grave incidente sul lavoro questa mattina, 30 marzo, in un capannone artigianale che ospita una ditta tessile in via Aniene a Oste di Montemurlo. L'allarme è scattato attorno alle 9. Secondo quanto appreso, è crollata la copertura di un soppalco adibito a uffici dove era salito uno dei titolari della ditta per verificare delle infiltrazioni d'acqua. L'uomo, 75 anni, avrebbe fatto un volo di circa tre metri procurandosi un grave trauma cranico.

Il 118 ha inviato sul posto due ambulanze, una della Misericordia e una della Croce d'oro di Prato con medico a bordo che poi ha accompagnato il ferito al Santo Stefano dove è atterrato l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato la persona al policlinico di Careggi.

Sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti i tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana centro e i carabinieri.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI