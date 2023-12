28.12.2023 h 09:16 commenti

Grave incidente in via Fiorentina, tredicenne investita mentre attraversa sulle strisce

La giovane è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso. Alla guida della Mercedes che l'ha travolta, un italiano di 33 anni. Sul posto la Municipale per i rilievi e un'ambulanza inviata dal 118

Grave incidente nella tardo pomeriggio di ieri 27 dicembre in via Fiorentina. Una tredicenne è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada all'altezza della rotonda davanti al parcheggio dell'Esselunga. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118 e la polizia municipale per i rilievi del sinistro. La ragazzina, di origine albanese, è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso: le sue condizioni sono critiche, la prognosi resta riservata.

Secondo una prima ricostruzione stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, quando è stata travolta da una Mercedes guidata da un uomo italiano di 33 anni che procedeva verso viale Leonardo Da Vinci.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus